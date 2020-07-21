Траберу и Мельниченко депутаты пока помогать не хотят. Госдума затягивает реформу перевалки удобрений в прибрежных зонах

Госдума 21 июля вернула из третьего во второе чтение законопроект, который разрешает терминалам складировать минеральные удобрения вблизи береговой линии, поскольку инициатива вызвала у депутатов вопросы. В частности, парламенту потребовалось разъяснение положения о запрете перевалочных станций в населенных пунктах, которых сейчас довольно много в стране. Это стало поводом к задержке законопроекта, который в перспективе позволит вдвое нарастить экспорт на Балтике.

Законопроект о хранении агрохимикатов на территории водоохранных зон был возвращен к процедуре второго чтения, так как Госдума сочла его недоработанным, сообщает 47news. На данный момент 65-я статья Водного кодекса предписывает запрет на размещение складов с минеральными удобрениями ближе, чем в полукилометре от морских берегов. С помощью законопроекта терминалы-нарушители стали бы легализованы.



У депутатов вызвали сомнения несколько положений документов, основным из которых стал запрет на размещение данных терминалов вблизи населенных пунктов. Дело в том, что сейчас весомая доля таких терминалов располагается как раз в населенных пунктах, в связи с чем назревает конфликт интересов с их владельцами, которые потеряют при принятии такого закона миллиарды рублей. Так, например, удобрения сегодня переваливают в Большом порту Санкт-Петербурга, в Калининграде и в Выборге.

Депутаты оказались единогласны в решении о том, что законопроект требует поправок. Авторам инициативы из комитета Госдумы по транспорту и строительству дано время до 1 сентября на его доработку. По данным замминистра промышленной политики и торговли Михаила Иванова, Россия ежегодно отправляет на экспорт 35 млн тонн удобрений, и лишь 14 млн из них транспортируется морем через российские порты. Стоимость перевалки 1 тонны минеральных удобрений — 10 долларов, Россия при этом теряет каждый год около 7 млрд рублей только потому, что порядка 10 млн тонн удобрений переваливают прибалтийские порты.

