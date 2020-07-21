«Западу трудно справиться с российской угрозой». Великобритания оценила попытки вмешательства РФ в политику королевства

Россия пыталась повлиять на референдум о независимости Шотландии и «Брекзит», говорится в опубликованном 21 июля докладе комитета парламента по разведке и безопасности Великобритании. Серьёзных доказательств этому нет, но королевство признало угрозу демократии со стороны РФ.

«Похоже, что Россия считает Великобританию одной из своих главных целей», — указывают авторы доклада.

По мнению парламентского комитета, «Западу трудно справиться с угрозой безопасности, которую представляет Россия». Авторы доклада предположили, что за попытками влиять на западные страны стоит желание РФ быть «великой державой» и оценка НАТО и ЕС как агрессоров.