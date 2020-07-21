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21.07.2020 16:50
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«Западу трудно справиться с российской угрозой». Великобритания оценила попытки вмешательства РФ в политику королевства

Россия пыталась повлиять на референдум о независимости Шотландии и «Брекзит», говорится в опубликованном 21 июля докладе комитета парламента по разведке и безопасности Великобритании. Серьёзных доказательств этому нет, но королевство признало угрозу демократии со стороны РФ.

«Похоже, что Россия считает Великобританию одной из своих главных целей», — указывают авторы доклада.

По мнению парламентского комитета, «Западу трудно справиться с угрозой безопасности, которую представляет Россия». Авторы доклада предположили, что за попытками влиять на западные страны стоит желание РФ быть «великой державой» и оценка НАТО и ЕС как агрессоров.

При этом власти Британии не осознавали опасность возможностей влияния России до выборов в США в 2016 году. Авторы делают вывод, что российская сторона хотела повлиять на референдум о независимости Шотландии и «Брекзит», однако «такие попытки трудно, если не невозможно, оценить». В качестве примеров воздействия во время голосования по выходу из ЕС приводятся новости RT и Sputnik, а также сообщения, якобы оставленные пророссийскими троллями. При этом на запрос о доказательствах MI6 предоставило всего несколько строчек текста. Также в докладе говорится, что «имеются заслуживающие доверия комментарии из открытых источников» о влиянии РФ на референдум в Шотландии.

«Представленные нам письменные доказательства свидетельствуют о том, что правительство Великобритании не видело и не искало доказательств успешного вмешательства в демократические процессы», — резюмируют авторы документа.

При этом делается вывод, что Великобритания «признала российскую угрозу для демократических процессов».

Ранее британский центр кибербезопасности сообщил, что хакеры, которые могут быть связаны с РФ, пытались украсть данные о вакцине от коронавируса.

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