FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +16
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 16:44
1
Печать

Октябрьский суд в режиме конвейера штрафует сочувствующих осуждённым по делу «Сети»

Ещё четверо жителей Петербурга привлечены к ответственности за слишком тесную в условиях коронавируса поддержку фигурантов дела «Сети». Без штрафа из суда не выпустили никого.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 21 июля Октябрьский райсуд рассмотрел четыре материала по части 5 статьи 20.2 КоАП. Дела Дениса Гетмана, Яны Теплицкой, Елены Мургановой и Анны Лойко в порядке очередности разбирала судья Елена Сергеева, она же выносила решения по другим сочувствующим осуждённым.

Всем четверым судья сменила квалификацию с нарушения правил проведения митинга на пренебрежение коронавирусными запретами: лозунги о позоре власти и свободе политзаключённых скандировали в толпе из почти ста человек, позабыв о социальной дистанции.

Гетман и Лойко оштрафованы на 10 тысяч каждый, Мурганова — на 8 тысяч, правозащитница Теплицкая — на 7 тысяч рублей. Они были среди 26 человек, задержанных на пороге суда на Кирочной улице, где к реальному сроку приговаривали Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова — петербургских фигурантов дела о террористическом и запрещённом в РФ сообществе «Сеть».

Как писала «Фонтанка», при задержании полиция отличилась избирательностью, и к Теплицкой, которая сидела в стороне на поребрике в маске и перчатках, сотрудники подошли как будто целенаправленно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Oleg_I
Странно, что сразу не перешли к госизмене и оправданию терроризма. Можно было бы лет на 8 упрятать одним росчерком.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний