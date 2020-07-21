Октябрьский суд в режиме конвейера штрафует сочувствующих осуждённым по делу «Сети»
Ещё четверо жителей Петербурга привлечены к ответственности за слишком тесную в условиях коронавируса поддержку фигурантов дела «Сети». Без штрафа из суда не выпустили никого.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 21 июля Октябрьский райсуд рассмотрел четыре материала по части 5 статьи 20.2 КоАП. Дела Дениса Гетмана, Яны Теплицкой, Елены Мургановой и Анны Лойко в порядке очередности разбирала судья Елена Сергеева, она же выносила решения по другим сочувствующим осуждённым.
Всем четверым судья сменила квалификацию с нарушения правил проведения митинга на пренебрежение коронавирусными запретами: лозунги о позоре власти и свободе политзаключённых скандировали в толпе из почти ста человек, позабыв о социальной дистанции.
Гетман и Лойко оштрафованы на 10 тысяч каждый, Мурганова — на 8 тысяч, правозащитница Теплицкая — на 7 тысяч рублей. Они были среди 26 человек, задержанных на пороге суда на Кирочной улице, где к реальному сроку приговаривали Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова — петербургских фигурантов дела о террористическом и запрещённом в РФ сообществе «Сеть».
Как писала «Фонтанка», при задержании полиция отличилась избирательностью, и к Теплицкой, которая сидела в стороне на поребрике в маске и перчатках, сотрудники подошли как будто целенаправленно.