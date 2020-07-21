FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +16
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 16:39
0
Печать

У развязки КАД с Выборгским шоссе до утра перекроют разворотную петлю

На севере кольцевой автодороги Петербурга вечером 21 июля введут очередные ограничения, связанные с ремонтом дороги. До утра следующего дня будет перекрыта разворотная петля.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21:00 21 июля до 8:00 22 июля будет полностью закрыт для движения транспорта съезд с внешнего кольца КАД на внутреннее. Там в рамках реконструкции северного участка кольцевой будут обустраивать верхний слой дорожного покрытия.

Генеральным подрядчиком работ выступает АО «ВАД».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний