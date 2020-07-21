На севере кольцевой автодороги Петербурга вечером 21 июля введут очередные ограничения, связанные с ремонтом дороги. До утра следующего дня будет перекрыта разворотная петля.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 21:00 21 июля до 8:00 22 июля будет полностью закрыт для движения транспорта съезд с внешнего кольца КАД на внутреннее. Там в рамках реконструкции северного участка кольцевой будут обустраивать верхний слой дорожного покрытия.
Генеральным подрядчиком работ выступает АО «ВАД».