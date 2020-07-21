Петербурженка, не желавшая платить алименты, была изобретательна, но всё равно попалась в руки приставов

В управлении рассказали, что у упомянутой петербурженки двое детей, 17 и 13 лет. Общая сумма долга по алиментам составила 370 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по 157-й статье УК РФ. Согласно решению суда, мать должна была ежемесячно отдавать отпрыскам по ⅙ всех своих доходов, однако ничего не изменилось. Пристав-исполнитель ограничил женщине выезд за пределы России. Её направляли в центр занятости, однако на учёт она не встала.

Находчивая 38-летняя петербурженка, не считавшая нужным платить алименты своим детям, стала фигуранткой уголовного дела. Правда, приставам пришлось побегать за дамой и применить дедукцию. Подробности 21 июля сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу.

«Длительное время женщина избегала встречи с судебными приставами, пускаясь во все тяжкие. Она пряталась дома, выходила на улицу тайком, выбирая безопасные, на ее взгляд, маршруты, и даже просила соседей проверять путь, прежде чем им воспользоваться. Однако судебные приставы быстро установили ее местоположение», — рассказали в пресс-службе.



В итоге уклонистку доставили в районный отдел, после чего в отношении неё было возбуждено уголовное дело.

