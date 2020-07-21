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21.07.2020 16:30
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В Луцке возле автобуса с заложниками прогремели взрывы. Захваченных заставляют смотреть фильм «Земляне»

В центре Луцка, где Максим Кривош (сам называет себя Плохим) захватил автобус с заложниками, прогремело несколько взрыв. Об этом 21 июля сообщает УНИАН.

По данным местных СМИ, взрывное устройство бросил из автобуса Плохой. Информации о пострадавших нет. Кроме того, УНИАН сообщает, что захватчик заставляет заложников смотреть фильм «Земляне» 2005 года. Ранее он требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал обращение с призывом смотреть этот фильм всем.

«Земляне» — американский документальный фильм, рассказывающий об эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений или научных исследований. Режиссером картины является зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст читал Хоакин Феникс.

Напомним, захват заложников в Луцке произошел утром 21 июля. По информации украинского МВД, захватчиком является гражданин Украины — уроженец России Максим Кривош (в соцсетях себя называет Плохим). Он 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, среди которых разбой, мошенничество, вымогательство, бандитизм и другие.

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