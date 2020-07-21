Избиркомы проверят 23 тысячи россиян для выявления фактов двойного голосования по Конституции
Избиркомы проверят однократность получения бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию в отношении 23 тысяч граждан. Об этом сообщил информационный телеграм-канал ЦИК РФ.
«Сейчас процедуру вскрытия документации проведут избирательные комиссии в отношении 23 000 граждан», — сказал на заседании Центризбиркома 21 июля зампред комиссии Николай Булаев. Он добавил, что аналогичная процедура вскрытия мешков с избирательной документацией в целях выявления случаев неоднократного голосования проводилась и в ходе предыдущих кампаний.
Напомним, на плебисците возможность голосования в электронном формате предоставили жителям Нижегородской области и Москвы. Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков провел эксперимент и смог проголосовать дважды. Двойное голосование грозит нарушителю штрафом в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, жительница Израиля рассказала, что ей удалось проголосовать трижды. К слову, голосование более двух раз грозит уже уголовной ответственностью.