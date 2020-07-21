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21.07.2020 16:27
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Избиркомы проверят 23 тысячи россиян для выявления фактов двойного голосования по Конституции

Избиркомы проверят однократность получения бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию в отношении 23 тысяч граждан. Об этом сообщил информационный телеграм-канал ЦИК РФ.

«Сейчас процедуру вскрытия документации проведут избирательные комиссии в отношении 23 000 граждан», — сказал на заседании Центризбиркома 21 июля зампред комиссии Николай Булаев. Он добавил, что аналогичная процедура вскрытия мешков с избирательной документацией в целях выявления случаев неоднократного голосования проводилась и в ходе предыдущих кампаний.

Напомним, на плебисците возможность голосования в электронном формате предоставили жителям Нижегородской области и Москвы. Журналист телеканала «Дождь» Павел Лобков провел эксперимент и смог проголосовать дважды. Двойное голосование грозит нарушителю штрафом в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, жительница Израиля рассказала, что ей удалось проголосовать трижды. К слову, голосование более двух раз грозит уже уголовной ответственностью.

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Комментарии (6)

noxa6bI4
Не понятно, а кому грозит ответственностью выявленный факт двойного голосования?
Romantonov
Смысл в том, чтобы сказать, что все проверили и никаких двойных голосований не было и вбросов и тп тоже. Придать дополнительную легитимность итогам.
hedgehog_
а чего они найти хотят? сличать почерк крестика будут? непонятножи
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