На курортах не всегда хорошая погода: в Краснодарском крае туристы прячутся в отелях от шторма.

Администрация Сочи предупреждает, что 21 июля в течение всего дня сохраняется опасность формирования смерчей над морем на участке Магри — Весёлое. Краснодарское ГУ МЧС объявило экстренное предупреждение по неблагоприятным явлениям на территории края: ожидаются ливни и грозы со шквалистым ветром до 20 м/с. Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у воды.

На Приморской набережной в Сочи сняли на видео образование смерча в Чёрном море.