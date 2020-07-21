Шезлонги и палатки полетели в туристов: в Сочи смерч вышел на берег
На курортах не всегда хорошая погода: в Краснодарском крае туристы прячутся в отелях от шторма.
Администрация Сочи предупреждает, что 21 июля в течение всего дня сохраняется опасность формирования смерчей над морем на участке Магри — Весёлое. Краснодарское ГУ МЧС объявило экстренное предупреждение по неблагоприятным явлениям на территории края: ожидаются ливни и грозы со шквалистым ветром до 20 м/с. Спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у воды.
На Приморской набережной в Сочи сняли на видео образование смерча в Чёрном море.
Другой смерч около полудня подошёл к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности. При выходе на берег он распался, но успел побуйствовать, сообщает паблик «Типичный Сочи» «ВКонтакте». Сначала поднялся сильный ветер, потом за одну секунду вода снесла с пляжа всё, что там находилось: шезлонги, кабинки для переодевания, зонты, рассказывают очевидцы. По данным РИА Новости, никто не пострадал.
Ещё один смерч сегодня утром видели на Волге в городе Чебоксары.