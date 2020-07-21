Комздрав рассказал о новых жертвах коронавируса в Петербурге. Самому молодому чуть за сорок, самому пожилому — около ста
В суточном отчёте петербургского комитета по здравоохранению самому молодому скончавшемуся с диагнозом «коронавирус» горожанину чуть за сорок, самый пожилой совсем немного не дотянул до столетия. Об этом ведомство сообщает 21 июля.
«Среди умерших 14 мужчин от 41 года до 95 лет, 13 женщин от 65 до 89 лет. Пациенты скончались в мае, июне, июле 2020 года», — рассказали в ведомстве.
В комздраве также добавили, что основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19. При этом все скончавшиеся имели хронические заболевания, осложнившие течение основного, а именно: кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническую болезнь, сахарный диабет, обструктивную легочную болезнь, а также онкологические заболевания.
Как ранее писала «Фонтанка», уже несколько дней подряд в городе подтверждают по 26–27 смертей петербуржцев с диагнозом COVID-19 в сутки. Количество жертв коронавируса в Петербурге превысило 1800 человек.