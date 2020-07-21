В России хотят запретить ставить на автомобили подержанные запчасти

Как сообщает 21 июля «КоммерсантЪ» со ссылкой на заместителя гендиректора по техническому регулированию ФГУП НАМИ Сергея Аникеева, планируется обозначить в документе перечень компонентов, которые нельзя будет использовать повторно. В него войдут компоненты рулевой системы и тормозов, подушки и ремни безопасности, сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности, катализаторы, сажевые фильтры, глушители и противоугонные системы.

В технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств планируют внести новые поправки, которые запретят устанавливать на машины ряд бывших в употреблении запчастей. Речь идет о компонентах, которые критичны для обеспечения безопасности.

По словам Аникеева, эти компоненты демонтируют с транспортных средств, которые были выведены из эксплуатации, либо исчерпав свой ресурс, либо после ДТП. Невозможно гарантировать, что у них нет скрытых повреждений компонентов или усталостных разрушений.

Он также пояснил, что запрет на использование некоторых бывших в употреблении запчастей уже имеется в ООН №133 «Требования к безопасной утилизации транспортных средств», и техрегламент Таможенного союза необходимо привести с ними в соответствие.

В пресс-службе Евразийской экономической комиссии изданию рассказали, что поправки готовили три года под руководством Минпромторга РФ. Нужно было учесть информацию от бизнес-сообществ, научных и общественных организаций и других заинтересованных лиц. С 21 марта по 1 июня 2020 года прошло общественное обсуждение, планируется провести еще ряд согласительных мероприятий, чтобы бизнес мог дать свои комментарии по проекту.

Изменения вступят в силу не раньше середины 2022 года, добавили в НАМИ. Пока не известно, кто и как будет контролировать исполнение новых правил, так же как и штрафов за их нарушение еще не существует. Соответствующие нормативные акты должны быть разработаны после вступления в силу регламента.