Правила «Фонтанка-SUP» — от 14 и старше

Как отмечают организаторы, это вынужденная мера для лучшего обеспечения безопасности для всех участников заплыва. Ограничения распространяются для всех детей без исключения, даже если ребенок обладает спортивным разрядом.

Кроме того, отметим, что дети до 14 лет также не допускаются до конкурсов костюмов, так как в них могут участвовать только сапсерферы, вышедшие на дистанцию.

Напомним, что номинаций в этом году как никогда много. Подробнее о каждой из них читайте здесь.

Прием заявок для участия в самом жарком конкурсе SUP-феста — «Мисс SUP-2020» — уже идет. Осталось всего пять дней, чтобы заявить о себе, выиграть титул самой красивой девушки с веслом и получить ценные призы.