Правила «Фонтанка-SUP» — от 14 и старше
В связи с многочисленными вопросами напоминаем, что для участия в фестивале «Фонтанка-SUP» не допускаются дети младше 14 лет. Подростки 14–18 лет — только в сопровождении родителей.
Как отмечают организаторы, это вынужденная мера для лучшего обеспечения безопасности для всех участников заплыва. Ограничения распространяются для всех детей без исключения, даже если ребенок обладает спортивным разрядом.
Кроме того, отметим, что дети до 14 лет также не допускаются до конкурсов костюмов, так как в них могут участвовать только сапсерферы, вышедшие на дистанцию.
Напомним, что номинаций в этом году как никогда много. Подробнее о каждой из них читайте здесь.
Прием заявок для участия в самом жарком конкурсе SUP-феста — «Мисс SUP-2020» — уже идет. Осталось всего пять дней, чтобы заявить о себе, выиграть титул самой красивой девушки с веслом и получить ценные призы.
Участие в фестивале бесплатное. Регистрация обязательна. Для этого пройдите по ссылке:
Вся уточняющая информация, маршрут и тайминг, подробности о конкурсах будут опубликованы позже на сайте «Фонтанки» и в социальных сетях события.
Все новости SUP-феста — в рубрике на «Фонтанке.ру».
Напомним, что в этом году фестиваль будет организован с учетом рекомендаций по противодействию распространению вируса COVID-19.
«Фонтанка-SUP» — международный фестиваль-карнавал SUP-серфинга, который с 2016 года проводит городской портал «Фонтанка.ру». Любители сапсёрфа ежегодно объединяются под девизом: «В Питере — плыть!» — и проходят более 8 километров по водному маршруту в историческом центре Петербурга. 2020 год — юбилейный. Пятый SUP-фест задуман как подарок для горожан в честь 20-летия «Фонтанки.ру». Фестиваль с каждым годом растет. В прошлом году более 1000 человек прошли на падлбордах по акваториям Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова. Событие стало крупнейшим в Восточной Европе.
Партнеры:
Официальный партнер — компания VICTORIA STENOVA.
Официальный страховой партнер — компания «ГАЙДЕ».
Командный партнер — Setl Group.
Командный партнер — группа «Эталон».
Партнер фестиваля — компания «Леврана».