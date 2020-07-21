Байкер-царь из Токсово не останется без компенсации после увольнения

Байкер-чиновник, попросивший называть себя «царем», увольняется из администрации Токсовского района Ленобласти по собственному желанию после публикации 47news и распространения ролика с ним в соцсетях.



Как пишет 47news, 33-летний Илья Кравченко 21 июля уволен с должности начальника отдела по связям с общественностью и социальной работе в администрации Токсовского городского поселения. При этом бывшему чиновнику должны выплатить компенсацию за 12 дней неотгулянного отпуска.



Напомним, Кравченко прославился накануне благодаря видеозаписи, на которой он в грубой форме отказывается убирать за собой мусор, угрожает оператору физическим насилием и просит называть себя «царем».

