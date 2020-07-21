FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +16
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 15:48
6
Печать

Байкер-царь из Токсово не останется без компенсации после увольнения

Байкер-чиновник, попросивший называть себя «царем», увольняется из администрации Токсовского района Ленобласти по собственному желанию после публикации 47news и распространения ролика с ним в соцсетях.

Как пишет 47news, 33-летний Илья Кравченко 21 июля уволен с должности начальника отдела по связям с общественностью и социальной работе в администрации Токсовского городского поселения. При этом бывшему чиновнику должны выплатить компенсацию за 12 дней неотгулянного отпуска.

Напомним, Кравченко прославился накануне благодаря видеозаписи, на которой он в грубой форме отказывается убирать за собой мусор, угрожает оператору физическим насилием и просит называть себя «царем».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

a.159753123
"Зашто??? - вопрошаю я". Чиновник внятно и четко высказал социуму своё мнение о нём, о социуме этом, природе этой дурацкой. На редкость для чиновника - честно. Короче, понятно, за правду пострадал. Узник, такскать, совести... Надо поддержать, я считаю.
f0ntan
Поселок Токсово стал райцентром?
Vahmistroff
На повышение царь пошел!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний