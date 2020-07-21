FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +16
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 16:56
1
Печать

В Кронштадте подлатали самого заметного участника главного парада ВМФ в Петербурге

Кронштадтский морской завод закончил профилактический ремонт еще одного участника военно-морского парада. Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» недавно вернулось из полугодовой экспедиции.

Как сообщили на предприятии 21 июля, белоснежным корпусом исследовательское судно будет заметно выделяться среди сдержанных по цветовой гамме боевых кораблей. Всего завод готовит к параду 25 кораблей и судов.

Фото: Кронштадтский морской завод

«Адмирал Владимирский» построен в Польше и вступил в строй в 1975 году. Длина судна — почти 150 метров, ширина — около 19 метров, водоизмещение — более 9 тысяч тонн. Напомним, что судно вернулось в Кронштадт после кругосветной экспедиции через Антарктиду. На суше экипаж встретили торжественной церемонией и по флотской традиции вручили его членам жареного поросенка.

Напомним, что День Военно-морского флота в этом году отмечается в воскресенье, 26 июля. Вооруженные силы уже готовятся к торжественному параду. На мероприятии ждут президента Владимира Путина.

Фото: Кронштадтский морской завод
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Петр Петров
судну 45 лет!!! действительно предмет для гордости!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний