В Кронштадте подлатали самого заметного участника главного парада ВМФ в Петербурге
Кронштадтский морской завод закончил профилактический ремонт еще одного участника военно-морского парада. Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» недавно вернулось из полугодовой экспедиции.
Как сообщили на предприятии 21 июля, белоснежным корпусом исследовательское судно будет заметно выделяться среди сдержанных по цветовой гамме боевых кораблей. Всего завод готовит к параду 25 кораблей и судов.
«Адмирал Владимирский» построен в Польше и вступил в строй в 1975 году. Длина судна — почти 150 метров, ширина — около 19 метров, водоизмещение — более 9 тысяч тонн. Напомним, что судно вернулось в Кронштадт после кругосветной экспедиции через Антарктиду. На суше экипаж встретили торжественной церемонией и по флотской традиции вручили его членам жареного поросенка.
Напомним, что День Военно-морского флота в этом году отмечается в воскресенье, 26 июля. Вооруженные силы уже готовятся к торжественному параду. На мероприятии ждут президента Владимира Путина.