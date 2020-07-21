Задержанные участники опубликованного в Интернете символического сожжения розы в Вечном огне на Марсовом поле, уже находясь в отделе полиции, извинились за свой проступок. Об этом 21 июля «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.



«Дорогие гости и жители моего родного города Санкт-Петербурга. Приношу свои извинения. Мне очень стыдно за содеянный мною поступок. Обещаю больше никогда не совершать ничего подобного. Это будет мне уроком. Прошу меня простить. Мне очень стыдно», — заявила главная героиня ролика, ранее проявившегося в Сети.