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21.07.2020 15:40
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«Это будет мне уроком». Горящий в Вечном огне символ былой любви довёл петербурженку до извинений на камеру

Задержанные участники опубликованного в Интернете символического сожжения розы в Вечном огне на Марсовом поле, уже находясь в отделе полиции, извинились за свой проступок. Об этом 21 июля «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Дорогие гости и жители моего родного города Санкт-Петербурга. Приношу свои извинения. Мне очень стыдно за содеянный мною поступок. Обещаю больше никогда не совершать ничего подобного. Это будет мне уроком. Прошу меня простить. Мне очень стыдно», — заявила главная героиня ролика, ранее проявившегося в Сети.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В полицейском главке уточнили, что видео было снято на территории мемориала в пять утра в субботу, 18 июля. Автора записи и его приятельниц, как ранее писала «Фонтанка», сотрудники центра «Э» задержали накануне, после мониторинга соцсетей. Главная героиня (она же — Русалка, Ариана, Белинга), которая бросала цветок в пламя, заявила, что сделала это из-за ссоры с парнем. В отношении неё составлен протокол по административной статье «Мелкое хулиганство». С остальными задержанными провели профилактическую беседу и отпустили под обязательство о явке.

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Комментарии (6)

Segrande
Почитаешь комментарии и ужасаешься...
daisychain
Пусть уж огласят весь список всего, что нельзя делать вблизи Вечного Огня, и на каком расстоянии от него.
Помнится, танцевать тверк нельзя в радиусе нескольких сот метров. Бросать розы в огонь тоже нельзя.
Будут ли оскорблены чьи-то чувства, если прохожий в полусотне метров от огня непроизвольно пукнет? И придется ли ему доказывать неумышленность своего святотатства?
Урус-Баши
Быдлеет население. Но "центр Э" для шпаны - неадекватно много. Постовых милиционеров нет, дежурных, ДПС и проч., что специально предназначено для борьбы со шпаной.Если бы эта, с позволения сказать, потрёпанная мадам нагадила в стороне от вечного огня, то ЦЭ ей бы занимался? Хотелось бы знать, что у нас называется экстремизмом, с точностью до каждого выверенного слова.
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