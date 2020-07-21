«Это будет мне уроком». Горящий в Вечном огне символ былой любви довёл петербурженку до извинений на камеру
Задержанные участники опубликованного в Интернете символического сожжения розы в Вечном огне на Марсовом поле, уже находясь в отделе полиции, извинились за свой проступок. Об этом 21 июля «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«Дорогие гости и жители моего родного города Санкт-Петербурга. Приношу свои извинения. Мне очень стыдно за содеянный мною поступок. Обещаю больше никогда не совершать ничего подобного. Это будет мне уроком. Прошу меня простить. Мне очень стыдно», — заявила главная героиня ролика, ранее проявившегося в Сети.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В полицейском главке уточнили, что видео было снято на территории мемориала в пять утра в субботу, 18 июля. Автора записи и его приятельниц, как ранее писала «Фонтанка», сотрудники центра «Э» задержали накануне, после мониторинга соцсетей. Главная героиня (она же — Русалка, Ариана, Белинга), которая бросала цветок в пламя, заявила, что сделала это из-за ссоры с парнем. В отношении неё составлен протокол по административной статье «Мелкое хулиганство». С остальными задержанными провели профилактическую беседу и отпустили под обязательство о явке.