Иностранец устроил побег в Красном Селе, достойный Голливуда. Решетка на окне шестого этажа не стала для него препятствием на пути к свободе

Уроженец солнечного Азербайджана так хотел остаться в пасмурном Петербурге, что решился на побег из центра временного содержания иностранцев в Красном Селе. На пути к свободе его не смогла остановить даже решетка на окне шестого этажа.



Как сообщает 47news 21 июля, сбежавшим оказался ранее осужденный за нарушение миграционного законодательства и приговоренный к выдворению из России 28-летний Шахнур.



По предварительной информации, он распилил решетку на окне шестого этажа и спустился по верёвке, сделанной из смотанных тряпок.

