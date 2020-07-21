Иностранец устроил побег в Красном Селе, достойный Голливуда. Решетка на окне шестого этажа не стала для него препятствием на пути к свободе
Уроженец солнечного Азербайджана так хотел остаться в пасмурном Петербурге, что решился на побег из центра временного содержания иностранцев в Красном Селе. На пути к свободе его не смогла остановить даже решетка на окне шестого этажа.
Как сообщает 47news 21 июля, сбежавшим оказался ранее осужденный за нарушение миграционного законодательства и приговоренный к выдворению из России 28-летний Шахнур.
По предварительной информации, он распилил решетку на окне шестого этажа и спустился по верёвке, сделанной из смотанных тряпок.
Полиция ориентирована на поиски зеленоглазого мужчины невысокого роста с черной бородой. Он одет в зеленую осеннюю куртку и синие джинсы. Сотрудникам, поймавшим беглеца, обещана премия, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.