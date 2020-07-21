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21.07.2020 15:21
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Пыльная буря на Ставрополье стала причиной тяжёлого ДТП. Много пострадавших, дорогу перекрывали

Кадр из видео УГИБДД Ставрополья
Кадр из видео УГИБДД Ставрополья

Пять человек получили травмы в результате ДТП в Нефтекумском районе Ставропольского края 21 июля. Лоб в лоб сошлись две одинаковые «Лады».

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, около 11 часов на 62-м километре автодороги Будённовск — Ачикулак — Нефтекумск в условиях ограниченной видимости из-за ветра и пыли с полей произошло лобовое столкновение двух автомобилей «Лада Приора». Пять человек были доставлены в больницу.

Движение на данном участке на некоторое время закрыли в связи со сложными погодными условиями и для устранения последствий ДТП. Через некоторое время ограничения сняли.

Кадр из видео УГИБДД Ставрополья
Кадр из видео УГИБДД Ставрополья

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