Пять человек получили травмы в результате ДТП в Нефтекумском районе Ставропольского края 21 июля. Лоб в лоб сошлись две одинаковые «Лады».

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, около 11 часов на 62-м километре автодороги Будённовск — Ачикулак — Нефтекумск в условиях ограниченной видимости из-за ветра и пыли с полей произошло лобовое столкновение двух автомобилей «Лада Приора». Пять человек были доставлены в больницу.