МВД Украины: Взявший 20 человек в заложники «Максим Плохой» оказался уроженцем России
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко раскрыл личность мужчины, который 21 июля взял в заложники 20 пассажиров автобуса в городе Луцк.
«Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай Оренбургской области Российской Федерации», — написал 21 июля Геращенко на своей странице в Facebook.
В МВД уточнили, что Максим Плохой (так мужчина сам называл себя в соцсетях) 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, среди которых разбой, мошенничество, вымогательство, бандитизм и другие.
О возможных связях Плохого с РФ ранее написало издание «Страна.ua», которое обратило внимание на большое число друзей из Москвы и Петербурга в соцсетях у «луцкого террориста».
Захват заложников в Луцке произошел утром 21 июля. Район Театральной площади по-прежнему оцеплен.