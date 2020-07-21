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21.07.2020 15:12
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МВД Украины: Взявший 20 человек в заложники «Максим Плохой» оказался уроженцем России

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко раскрыл личность мужчины, который 21 июля взял в заложники 20 пассажиров автобуса в городе Луцк.

«Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай Оренбургской области Российской Федерации», — написал 21 июля Геращенко на своей странице в Facebook.

В МВД уточнили, что Максим Плохой (так мужчина сам называл себя в соцсетях) 10 лет провел в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений, среди которых разбой, мошенничество, вымогательство, бандитизм и другие.

О возможных связях Плохого с РФ ранее написало издание «Страна.ua», которое обратило внимание на большое число друзей из Москвы и Петербурга в соцсетях у «луцкого террориста».

Захват заложников в Луцке произошел утром 21 июля. Район Театральной площади по-прежнему оцеплен.

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Комментарии (5)

f0ntan
Куда бы этот Геращенко занес этого Плохого, если бы он был уроженцем Крыма?
perrkele_sattana
РСФСР - российская советская федеративная республика. Одна из 15-ти, из которых состоял СССР. Прикинь!
260602101
Не падайте в омморок еще в 1922 была уже!
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