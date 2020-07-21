США подготовили санкции для «Уютного медведя». Американские власти хотят наказать российских хакеров за кражу данных о вакцине

Законопроект о санкциях против российских хакеров, якобы пытавшихся выкрасть результаты исследований вакцин против COVID-19, внесен 21 июля в конгресс США. Документ подготовлен лидером республиканского меньшинства Кевином Маккарти. Он предлагает стандартный набор ограничений: запрет въезда в США и блокировку активов.



«Мы видим, что другие страны, например Китай, используют этот вирус [коронавирус] с целью получения политических преимуществ. Мы не допустим, чтобы китайские, русские или какие-либо другие хакеры эксплуатировали принадлежащие нам инновации», — цитирует слова Маккарти The Bell.

