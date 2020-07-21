Исследование: после снятия режима самоизоляции пожертвования стали падать, но остаются выше прошлогодних показателей

Исследовали отметили и изменения в направлениях помощи. Если в марте и апреле люди стали больше жертвовать на помощь социально уязвимым группам населения, то в июне этот показатель вернулся на уровень прошлого года — 915 рублей в месяц.

В июне 2020 года количество благотворительных пожертвований стало падать в сравнении с весенними месяцами, когда граждане вынужденно сидели дома. Однако объём помощи всё равно остаётся выше результатов прошлого года. Такие данные приводит АСИ со ссылкой на отчёт по бенчмаркингу некоммерческих организаций фонда «Нужна помощь».

В апреле и мае выросли пожертвования в поддержку здравоохранения и медицины — они увеличились на 10%, составив в среднем 400 рублей.



При этом весенний рост количества пожертвований проходил одновременно со снижением их средней суммы. Так же происходило и в июне.



Увеличение благотворительных пожертвований отметили в правозащитных НКО — они поднялись на 37%, до среднего значения в 622 рубля.



Ситуация с пожертвованиями на культуру, науку и образование существенно не изменилась, но в сравнении с 2019 годом всё-таки оценивается положительно.



Единственным направлением, на которое в июне стали жертвовать больше, оказалась экология. Среднее значение пожертвований — 392 рубля, показатели превысили не только предыдущий месяц, но и прошлый год.

