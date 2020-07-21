«Цели должны быть реалистичными». Песков объяснил, почему Россия больше не стремится войти в топ-5 крупнейших экономик мира

В указ о целях национального развития до 2030 года, который 21 июля подписал президент России Владимир Путин, исчезла цель войти в пятёрку крупнейших экономик мира. Внимание на это обратил РБК.



Отказ от цели объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит «Коммерсантъ».



«Действительно, конъюнктура международно-экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки… Конечно, вот эта неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира, без исключения»,— прокомментировал ситуацию Песков.

