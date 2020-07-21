«Цели должны быть реалистичными». Песков объяснил, почему Россия больше не стремится войти в топ-5 крупнейших экономик мира
В указ о целях национального развития до 2030 года, который 21 июля подписал президент России Владимир Путин, исчезла цель войти в пятёрку крупнейших экономик мира. Внимание на это обратил РБК.
Отказ от цели объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит «Коммерсантъ».
«Действительно, конъюнктура международно-экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки… Конечно, вот эта неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира, без исключения»,— прокомментировал ситуацию Песков.
Он также добавил, что «цели должны быть реалистичными, достижимыми, именно этим и руководствовались».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на десять лет, текст которого опубликовали на сайте Кремля. Среди них, например, рост численности населения, увеличение продолжительности жизни, снижение уровня бедности в два раза (относительно показателей 2017 года) и другие.