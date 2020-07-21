Большинство российских ресторанов надеются восстановить выручку до конца 2020 года

Большая часть ресторанов в России — 59 % — прогнозирует восстановление выручки уже до конца этого года, выяснили агенство Data Insight вместе с Delivery Club.



Как говорится в опубликованном 21 июля исследовании, еще 14 % рестораторов ждут восстановления выручки весной 2021 года, а 27 % предпочли не давать точный прогноз и сообщили, что рассчитывают на восстановление индустрии только после полного окончания пандемии и снятия всех ограничительных мер.



Онлайн-опрос в начале июля прошли 636 сотрудничающих с Delivery Club ресторанов в городах работы сервиса.

