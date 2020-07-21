Большинство российских ресторанов надеются восстановить выручку до конца 2020 года
Большая часть ресторанов в России —
Как говорится в опубликованном 21 июля исследовании, еще
Онлайн-опрос в начале июля прошли 636 сотрудничающих с Delivery Club ресторанов в городах работы сервиса.
Напомним, что на совещании правительства Петербурга 21 июля губернатор города Александр Беглов раскритиковал невозможность открытия торговых центров и ресторанов и отправил ответственных чиновников договариваться в Москву.