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21.07.2020 14:39
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Большинство российских ресторанов надеются восстановить выручку до конца 2020 года

Большая часть ресторанов в России — 59 % — прогнозирует восстановление выручки уже до конца этого года, выяснили агенство Data Insight вместе с Delivery Club.

Как говорится в опубликованном 21 июля исследовании, еще 14 % рестораторов ждут восстановления выручки весной 2021 года, а 27 % предпочли не давать точный прогноз и сообщили, что рассчитывают на восстановление индустрии только после полного окончания пандемии и снятия всех ограничительных мер.

Онлайн-опрос в начале июля прошли 636 сотрудничающих с Delivery Club ресторанов в городах работы сервиса.

Напомним, что на совещании правительства Петербурга 21 июля губернатор города Александр Беглов раскритиковал невозможность открытия торговых центров и ресторанов и отправил ответственных чиновников договариваться в Москву.

© Фонтанка.Ру

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