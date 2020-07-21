Пьяная женщина на KIA улетела в кювет под Гатчиной. Пострадали два пассажира
Ранним утром 21 июля в Гатчинском районе женщина села за руль автомобиля «под градусом» и не справилась с управлением. Досталось ее пассажирам. А автомобилистка, как оказалось, нарушила так не первый раз.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 7:05 на 25-м километре автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина, на развязке с трассой «Нарва». 27-летняя женщина на автомобиле KIA Ceed наехала на препятствие, после чего машина опрокинулась в кювет.
В результате ДТП пострадали двое пассажиров автомобиля, одна из них, девушка 2002 года рождения, получила тяжёлые травмы. Пострадавших доставили в ЦРБ Ломоносова.
По данным «Дорожного инспектора», женщина-водитель KIA была пьяна и «надула» 0,711 мг/л. Причем это оказалось уже повторное нарушение, и теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.