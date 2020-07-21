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21.07.2020 14:44
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Пьяная женщина на KIA улетела в кювет под Гатчиной. Пострадали два пассажира

Ранним утром 21 июля в Гатчинском районе женщина села за руль автомобиля «под градусом» и не справилась с управлением. Досталось ее пассажирам. А автомобилистка, как оказалось, нарушила так не первый раз.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 7:05 на 25-м километре автодороги Стрельна — Кипень — Гатчина, на развязке с трассой «Нарва». 27-летняя женщина на автомобиле KIA Ceed наехала на препятствие, после чего машина опрокинулась в кювет.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

В результате ДТП пострадали двое пассажиров автомобиля, одна из них, девушка 2002 года рождения, получила тяжёлые травмы. Пострадавших доставили в ЦРБ Ломоносова.

По данным «Дорожного инспектора», женщина-водитель KIA была пьяна и «надула» 0,711 мг/л. Причем это оказалось уже повторное нарушение, и теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
На видео - дорога, строительство которой должно было быть закончено года 4 назад. Тогда объезд Гатчины торжественно сдавали группе ответственных товарищей во главе с Самим. Резали ленточку. Как строят сейчас - хорошо видно на видео: вокруг нет строителей. Там и трезвый в кювет улетит.
dragvs
Покушение на убийство или психиатрия?
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