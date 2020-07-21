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21.07.2020 14:28
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«Это боль губернатора». Елин анонсировал переговоры с Роспотребнадзором по открытию ТЦ

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин проведет переговоры с региональным управлением Роспотребнадзора об открытии торговых центров. В случае неудачи стороны совместно обратятся в федеральное ведомство. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба Смольного.

По итогам заседания правительства губернатор Александр Беглов поручил замглавы города Евгению Елину провести переговоры с Роспотребнадзором. «Если мы в Санкт-Петербурге не сможем принять согласованное решение, поймем, что у регионального Роспотребнадзора не хватит таких полномочий, то совместно обратимся в федеральный орган власти», — приводит пресс-служба цитату чиновника. Он добавил, что предстоящая задача — убедить ведомство, что город может принять меры по снижению риска заболевания и выполнить их.

«Это боль губернатора за состояние в городе, за то, что многие экономические субъекты не имеют возможности работать», — добавил Елин.

Ранее на заседании Беглов настоятельно попросил своего заместителя, а также вице-губернатора Олега Эргашева отправиться в Москву, чтобы договориться об открытии ресторанов и торговых центров с федеральным управлением Роспотребнадзора. Губернатор потребовал от Елина получить окончательный ответ ведомства не позднее 23–24 июля.

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Комментарии (7)

BlackTorn
Да нельзя ничего открывать! Вы что не понимаете всей опасности происходящего!? Вам Елин мозги всем там промыл что ли!? Президент, что сказал ? - Под персональную ответственность Губернатора! На этом все. Поэтому , будет так, как он предупредил, если Спровоцируете всплеск заболеваний и смертей. Крайнего всегда найдут.
krasnonosov
Этим надо было заниматься еще в мае, а не в августе, когда львиная доля бизнесов уже умерло.
VF812
Да у Саши роджа на съемке 21-го и наигранное возмущение такое, как будто она месяц спал и только сейчас проснулся и с ТЦ, и с ресторанами. Очень похожа на недоумение чинуш на тему *а кто вам мешает работать* неделю назад... импотенция во всем
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