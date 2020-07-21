«Это боль губернатора». Елин анонсировал переговоры с Роспотребнадзором по открытию ТЦ
Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин проведет переговоры с региональным управлением Роспотребнадзора об открытии торговых центров. В случае неудачи стороны совместно обратятся в федеральное ведомство. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба Смольного.
По итогам заседания правительства губернатор Александр Беглов поручил замглавы города Евгению Елину провести переговоры с Роспотребнадзором. «Если мы в Санкт-Петербурге не сможем принять согласованное решение, поймем, что у регионального Роспотребнадзора не хватит таких полномочий, то совместно обратимся в федеральный орган власти», — приводит пресс-служба цитату чиновника. Он добавил, что предстоящая задача — убедить ведомство, что город может принять меры по снижению риска заболевания и выполнить их.
«Это боль губернатора за состояние в городе, за то, что многие экономические субъекты не имеют возможности работать», — добавил Елин.
Ранее на заседании Беглов настоятельно попросил своего заместителя, а также вице-губернатора Олега Эргашева отправиться в Москву, чтобы договориться об открытии ресторанов и торговых центров с федеральным управлением Роспотребнадзора. Губернатор потребовал от Елина получить окончательный ответ ведомства не позднее 23–24 июля.