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21.07.2020 14:24
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На ЗСД заметили «полуголый» автомобиль

Курьёзный заезд наблюдали 21 июля петербуржцы на ЗСД: по платной трассе с севера на юг мчал легковой автомобиль, полностью продуваемый западным ветром.

«КИА» без дверей и капота заметили подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Там же приводится вероятное объяснение этому феномену, снабжённое фотографией: «Вчера кто-то оставил KIA Ceed в лесу под Зеленогорском, и с него сняли двери и капот». В полицию звонили, машина не в розыске, отмечает один из подписчиков.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«Багги, — шутят в паблике. — Просто жарко летом, вот хозяин и снял лишнее».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (1)

ash364
Чебуреки уже где-то красят под такси
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