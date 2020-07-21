На ЗСД заметили «полуголый» автомобиль
Курьёзный заезд наблюдали 21 июля петербуржцы на ЗСД: по платной трассе с севера на юг мчал легковой автомобиль, полностью продуваемый западным ветром.
«КИА» без дверей и капота заметили подписчики паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Там же приводится вероятное объяснение этому феномену, снабжённое фотографией: «Вчера кто-то оставил KIA Ceed в лесу под Зеленогорском, и с него сняли двери и капот». В полицию звонили, машина не в розыске, отмечает один из подписчиков.
«Багги, — шутят в паблике. — Просто жарко летом, вот хозяин и снял лишнее».