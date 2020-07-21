В Кремле объяснили, почему именно Дегтярев занял место Фургала

«Во-первых, Дегтярев имеет очень богатый опыт законодательной работы, законодательной активности. Он работал в Думе, в этом плане у него богатый политический опыт. Кроме того, безусловно есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР. Эти его, скажем так, положительные качества и богатый опыт констатируются лидером ЛДПР Жириновским. Поэтому все вот это в совокупности принималось во внимание главой государства при назначении его исполняющим обязанности», — заявил Песков в эфире « Коммерсантъ FM », отвечая на соответствующий вопрос 21 июля.

В Кремле прокомментировали назначения Михаила Дегтярева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это решение было обусловлено его деловыми качествами и богатым политическим опытом, а также мнением жителей региона.

Представитель Кремля также подчеркнул, что при принятии решения Владимир Путин учитывал мнение жителей Хабаровского края. «Мы же неоднократно говорили, что президент регулярно получает информацию из множественных источников о том, что происходит в регионе»,— заявил Песков, отвечая на вопрос, каким образом глава государства узнал об отношении хабаровчан к данной ситуации.

Путин назначил Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края накануне. Его предшественник Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. После его задержания и помещения в изолятор региональный центр митингует уже больше недели.

Новость о назначении Дягтярева на место Фургала хабаровчане встретили недовольными постами и комментариями в соцсети. Новоиспечённый руководитель региона, в свою очередь, негатива будто бы не заметил и начал работу на новом посту с того, что признался им в любви. Одновременно с этим к своим подписчикам обратился автор страницы бывшего губернатора Хабаровского края в Instagram.