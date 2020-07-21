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21.07.2020 14:12
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В Кремле объяснили, почему именно Дегтярев занял место Фургала

В Кремле прокомментировали назначения Михаила Дегтярева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это решение было обусловлено его деловыми качествами и богатым политическим опытом, а также мнением жителей региона.

«Во-первых, Дегтярев имеет очень богатый опыт законодательной работы, законодательной активности. Он работал в Думе, в этом плане у него богатый политический опыт. Кроме того, безусловно есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР. Эти его, скажем так, положительные качества и богатый опыт констатируются лидером ЛДПР Жириновским. Поэтому все вот это в совокупности принималось во внимание главой государства при назначении его исполняющим обязанности», — заявил Песков в эфире «Коммерсантъ FM», отвечая на соответствующий вопрос 21 июля.

Представитель Кремля также подчеркнул, что при принятии решения Владимир Путин учитывал мнение жителей Хабаровского края. «Мы же неоднократно говорили, что президент регулярно получает информацию из множественных источников о том, что происходит в регионе»,— заявил Песков, отвечая на вопрос, каким образом глава государства узнал об отношении хабаровчан к данной ситуации.

Путин назначил Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края накануне. Его предшественник Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. После его задержания и помещения в изолятор региональный центр митингует уже больше недели.

Новость о назначении Дягтярева на место Фургала хабаровчане встретили недовольными постами и комментариями в соцсети. Новоиспечённый руководитель региона, в свою очередь, негатива будто бы не заметил и начал работу на новом посту с того, что признался им в любви. Одновременно с этим к своим подписчикам обратился автор страницы бывшего губернатора Хабаровского края в Instagram.

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Комментарии (6)

Modest_5e4ce41f7533b
Жириновского испугались. Он пошел сыпать противоречивыми заявлениями, кто знает до чего мог договориться. А теперь тишь, да благодать.
Swift_5e4d8a276f5e8
это решение было обусловлено его деловыми качествами и богатым политическим опытом, а также мнением жителей региона.....
..... долго ржал, Песков не хочет попробовать себя в Камеди клаб ?
Barmaley_5e4d0211d3423
Сами хотели, получите.
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