Массовое заражение коронавирусом произошло в ХК «Авангард»
В омском хоккейном клубе «Авангард» произошло массовое заражение коронавирусом. Как сообщил во вторник, 21 июля, генеральный менеджер команды Алексей Волков, среди заболевших — игроки и персонал.
«С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», — заявил Волков.
Напомним, что чемпионат Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершен в марте без объявления обладателя Кубка Гагарина. Ожидается, что новый сезон стартует 2 сентября.
Ранее многочисленные случаи заражения были выявлены во многих российских футбольных клубах. Из-за этого командам приходится переносить матчи, получать технические поражения за неявку или выставлять 17-летних игроков.