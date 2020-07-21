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21.07.2020 13:58
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Массовое заражение коронавирусом произошло в ХК «Авангард»

В омском хоккейном клубе «Авангард» произошло массовое заражение коронавирусом. Как сообщил во вторник, 21 июля, генеральный менеджер команды Алексей Волков, среди заболевших — игроки и персонал.

«С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», — заявил Волков.

Напомним, что чемпионат Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершен в марте без объявления обладателя Кубка Гагарина. Ожидается, что новый сезон стартует 2 сентября.

Ранее многочисленные случаи заражения были выявлены во многих российских футбольных клубах. Из-за этого командам приходится переносить матчи, получать технические поражения за неявку или выставлять 17-летних игроков.

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