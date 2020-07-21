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21.07.2020 13:48
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Сбербанк опроверг, что ему спишут госкредит на 150 миллиардов

Сбербанк во вторник, 21 июля, объяснил «Фонтанке», что произойдет с остатком кредита в 150 млрд рублей, который ему выдало государство. Банк намерен сохранить заём в своем основном капитале и продолжить его выплату по рыночным ставкам. Кредитная организация будет уплачивать проценты без изменений, вопреки недавним сообщениям о том, что Сбербанку будет списан весь долг с позволения Центробанка и Минфина.

Вчера Reuters сообщил о том, что Сбербанку будет предоставлена возможность списать долг или растянуть кредит на 50 лет, чтобы банк мог увеличить свой уставной капитал. Однако организация продолжит своевременно обслуживать свои обязательства, не отказываясь при этом от возможности нарастить капитал за счет кредитных средств.

«Согласно требованиям Базельских стандартов для учета субординированного кредита в капитале договор должен включать возможность списания кредита при наступлении кризисных событий, вероятность которых крайне низка. Включение данных положений в договор никак не влияет на текущее обслуживание кредита. Учитывая постоянный контроль за достаточностью капитала на уровне наблюдательного совета банка, списание субординированных инструментов является не более чем гипотетической возможностью, которая формально необходима для соблюдения требований Базеля», — пояснили «Фонтанке» в Сбербанке.

© Фонтанка.Ру

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