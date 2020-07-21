Сбербанк опроверг, что ему спишут госкредит на 150 миллиардов

Сбербанк во вторник, 21 июля, объяснил «Фонтанке», что произойдет с остатком кредита в 150 млрд рублей, который ему выдало государство. Банк намерен сохранить заём в своем основном капитале и продолжить его выплату по рыночным ставкам. Кредитная организация будет уплачивать проценты без изменений, вопреки недавним сообщениям о том, что Сбербанку будет списан весь долг с позволения Центробанка и Минфина.



Вчера Reuters сообщил о том, что Сбербанку будет предоставлена возможность списать долг или растянуть кредит на 50 лет, чтобы банк мог увеличить свой уставной капитал. Однако организация продолжит своевременно обслуживать свои обязательства, не отказываясь при этом от возможности нарастить капитал за счет кредитных средств.