«Возбуждайте дело, если хотите». Навальный опять отказался удалять фильм «Он вам не Димон»

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, который накануне объявил о его закрытии, отказался удалять фильм-расследование во время рассмотрения иска о неисполнении решения Лефортовского суда.



«Я официально отказываюсь удалить видео. Возбуждайте дело, если хотите. Но [директор ФБК Иван] Жданов удалить на моих ресурсах ничего не может», — цитируется 21 июля заявление Алексея Навального в twitter-аккаунте ФБК.

Оппозиционер пояснил судье, что у директора фонда нет доступа к его социальным сетям, которыми управляет лично Навальный. «У меня есть твиттер, инстаграм... ТикТок, в конце концов. Жданов не может удалить видео из моего ТикТока!» — подчеркнул оппозиционер.