«Возбуждайте дело, если хотите». Навальный опять отказался удалять фильм «Он вам не Димон»
Основатель Фонда борьбы с коррупцией, который накануне объявил о его закрытии, отказался удалять фильм-расследование во время рассмотрения иска о неисполнении решения Лефортовского суда.
«Я официально отказываюсь удалить видео. Возбуждайте дело, если хотите. Но [директор ФБК Иван] Жданов удалить на моих ресурсах ничего не может», — цитируется 21 июля заявление Алексея Навального в twitter-аккаунте ФБК.
Оппозиционер пояснил судье, что у директора фонда нет доступа к его социальным сетям, которыми управляет лично Навальный. «У меня есть твиттер, инстаграм... ТикТок, в конце концов. Жданов не может удалить видео из моего ТикТока!» — подчеркнул оппозиционер.
Судья в ответ спросила, почему же имя Навального связано с фондом, на что тот привел аналогию с группой «Кино» и Виктором Цоем. По его оценке, у музыкантов были какие-то юридические отношения, но публика в это не вникает. Он еще раз подчеркнул, что ФБК ему не подчиняется. «Я не имею никаких полномочий, не получаю в фонде зарплату, я только учредитель и состою в попечительском совете», — уточнил он.
В октябре 2018 года ФБК включили в список иностранных агентов. Через суд это решение оспорить не удалось.
Документальный фильм-расследование «Он вам не Димон» был опубликован на YouTube-аккаунте Навального в марте 2017 года, набрав более 35 миллионов просмотров. В нем авторы приписывают премьер-министру Дмитрию Медведеву владение многочисленными усадьбами, яхтами, виноградниками и прочим дорогостоящим имуществом. Иски в суд с требованием удалить фильм подавали миллиардер Алишер Усманов и фонд «Спецпроект», который возглавляет однокурсник главы кабмина Илья Елисеев. Они выиграли процессы, но Навальный отказался удалять ролик из Сети.