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21.07.2020 13:21
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«Если имеешь право на хранение, то никаких проблем с этим нет». В Кремле отреагировали на появление Кадырова с пулеметами

В ответ на появление фотографии главы Чечни Рамзана Кадырова с пулеметами в руках в Кремле заявили, что законодательство России строго регламентирует владение огнестрельным оружием, но если все зарегистрировано, то никаких проблем с этим нет.

«В РФ есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием. Здесь неважно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент, если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет», — заявил 21 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Кадыров ранее попал под американские санкции из-за грубых нарушений прав человека в республике. Подтверждается это «обширной достоверной информацией». В ответ глава Чечни опубликовал в Instagram фотографию с двумя пулеметами Калашникова и заявил, что «он принимает бой».

Позже Кадыров обратился к госсекретарю США Помпео из своего родового селения и пригласил его приехать посмотреть, «кто какие права нарушает».


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Комментарии (10)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... справедливости ради, позировал он в оружейке и , судя по противогазам, не своей личной ..... но Песков похоже не вник и проболтался о неведомом широкой общественности... ))))
chip1
Все верно, государство обладает правами на выдачу прав, любых, ограничений нет, хоть ликвидацией людей занимайся если право есть.
***_555
Пусть опубликует документ, дающий право на хранение.
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