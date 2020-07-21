«Если имеешь право на хранение, то никаких проблем с этим нет». В Кремле отреагировали на появление Кадырова с пулеметами

В ответ на появление фотографии главы Чечни Рамзана Кадырова с пулеметами в руках в Кремле заявили, что законодательство России строго регламентирует владение огнестрельным оружием, но если все зарегистрировано, то никаких проблем с этим нет.



«В РФ есть законодательство, которое строго регламентирует владение огнестрельным оружием. Здесь неважно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент, если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано, и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет», — заявил 21 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

