Президент Владимир Путин принял 21 июля доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации в подтопленном городе Нижние Серги в Свердловской области и поручил ему вылететь на место лично.

«Сегодня Путин выслушал доклад от министра МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате проливных ливней города Нижние Серги Свердловской области. Зиничев подробно рассказал президенту о том, какие меры принимаются. По поручению главы государства министр вылетел на место происшествия», — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.