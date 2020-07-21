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21.07.2020 13:31
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Путин отправил главу МЧС в затопленный уральский город

Президент Владимир Путин принял 21 июля доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации в подтопленном городе Нижние Серги в Свердловской области и поручил ему вылететь на место лично.

«Сегодня Путин выслушал доклад от министра МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате проливных ливней города Нижние Серги Свердловской области. Зиничев подробно рассказал президенту о том, какие меры принимаются. По поручению главы государства министр вылетел на место происшествия», — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Фото: читатель E1.RU
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

На место ЧП после заявление из Кремля собрался и местный губернатор Евгений Куйвашев.

«Губернатор выедет в Нижние Серги сразу же после церемонии вручения госнаград. На место, напомним, еще накануне выехала опергруппа во главе с начальником территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС. По поручению главы региона на месте с утра работает и министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев», — сообщили E1 в департаменте информационной политики Свердловской области.

В Нижних Сергах паводком смыло четыре моста. В зоне затопления несколько десятков домов. А по улицам плавали автомобили и гаражи.

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Комментарии (1)

hedgehog_
а лопаты им выдадут? для каких целей им туда ехать? вот не понимаю
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