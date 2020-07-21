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21.07.2020 13:02
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Сергей Боярский заявил об открытии ТЦ и ресторанов в Петербурге. «Активист-депутат из Госдумы с бумажными заявлениями» критику Беглова проигнорировал

В Петербурге рестораны и торговые центры заработают с 27 июля. Такую информацию 21 июля опубликовал в своем аккаунте в Twitter депутат Госдумы Сергей Боярский, хотя на заседании правительства Беглов говорил о ней лишь как о возможности.

«Прямо перед началом пленарного заседания пришли отличные новости из Петербурга. Торговые комплексы и рестораны начнут свою работу с 27 июля», — сказал парламентарий.

Он не уточнил, из чего именно сделал такие выводы. На прошедшем чуть ранее в этот же день заседании правительства Петербурга Беглов только заявил: «Ситуацию с Роспотребнадзором необходимо срочно урегулировать, чтобы с понедельника мы могли открыть торговые центры и рестораны». Зато губернатор Петербурга вполне точно указал на самого Боярского, раскритиковав некоего «активиста-депутата из Госдумы, который делает бумажные заявления». Это заявление Боярский предпочел проигнорировать.

Беглов также отмечал, что от Госдумы до управления Роспотребнадзора всего 4 километра, которые можно пройти. Проследовать этим маршрутом градоначальник предложил вице-губернаторам Петербурга Евгению Елину и Олегу Эргашеву — и взять с собой того самого «активиста из Госдумы».

Напомним, накануне рестораторы и владельцы торговых центров призвали градоначальника взять на себя ответственность и дать предприятиям работать. При этом управляющий партнер Fort Group Максим Левченко в обращении к Беглову поставил вопрос ребром: «Если вы мужик, если вы губернатор, то возьмите и примите на себя ответственность и дайте нам работать! Потому что мы сидим 4 месяца без работы».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

iphonedimona
Яблочко от яблоньки далеко не падает. Посмотришь на некоторые династии, и сразу становится понятен смысл древней мудрости - "до седьмого колена".
Antipode
В центре земля дороже. Никто в центр никого не расселит при любом раскладе. Лучше бы создали нормальную инфраструктуру на выселках. Это дешевый популизм человека- назначенца, которого заставляют что-то делать, а он не знает как. То он хочет заставить работать подчиненных через год своей деятельности, то завидует олигархам, которые отдыхают пока он изображает бурную деятельность, то он упрекает в бездействии ленивых ЕДРО депутатов, которые пекутся только о собственном интересе. Все боятся Хабаровска. Сыплется "вертикаль". Агония да и только.
SERGEY111
Ну наконец то , теперь стало ясно кто рано или поздно будет после Беглова - Серпунтий Мишустович .
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