Сергей Боярский заявил об открытии ТЦ и ресторанов в Петербурге. «Активист-депутат из Госдумы с бумажными заявлениями» критику Беглова проигнорировал

В Петербурге рестораны и торговые центры заработают с 27 июля. Такую информацию 21 июля опубликовал в своем аккаунте в Twitter депутат Госдумы Сергей Боярский, хотя на заседании правительства Беглов говорил о ней лишь как о возможности.

«Прямо перед началом пленарного заседания пришли отличные новости из Петербурга. Торговые комплексы и рестораны начнут свою работу с 27 июля», — сказал парламентарий.

⚡️⚡️⚡️Торговые комплексы и рестораны Петербурга начнут свою работу 27 июля. Всем спасибо за поддержку! pic.twitter.com/GOhWgauFbe — Сергей Боярский (@sergeyboyarskiy) July 21, 2020

Он не уточнил, из чего именно сделал такие выводы. На прошедшем чуть ранее в этот же день заседании правительства Петербурга Беглов только заявил: «Ситуацию с Роспотребнадзором необходимо срочно урегулировать, чтобы с понедельника мы могли открыть торговые центры и рестораны». Зато губернатор Петербурга вполне точно указал на самого Боярского, раскритиковав некоего «активиста-депутата из Госдумы, который делает бумажные заявления». Это заявление Боярский предпочел проигнорировать.

