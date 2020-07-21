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21.07.2020 12:57
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В петербургском коттедже сайентологов проходят обыски по делу о хищении 800 млн рублей у дольщиков

В Петербурге проходит обыск в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту хищения денежных средств у дольщиков. Об этом «Фонтанке» сообщил собеседник в правоохранительных органах 21 июля.

По предварительной информации, деньги принадлежали участникам одного из жилищно-строительных кооперативов, расположенных во Всеволожском районе Ленобласти. Обманутыми оказались более 400 участников долевого строительства. Общая сумма похищенных средств составила около 800 миллионов рублей.

По данным «Фонтанки», обыски проходят в многоквартирном коттедже общей площадью свыше тысячи квадратных метров в Красносельском районе, строительством которого занималось ликвидированное в 2015 году Потребительское общество развития производства «Свой дом». Они связаны с уголовным делом против компании «Союз долевого строительства», подконтрольной «Саентологической церкви Санкт-Петербурга». Организация занималась продажей квартир в новых домах в Ленобласти. Однако ни одна стройка завершена не была.

Весной этого года за продажу мифического жилья была осуждена представитель сайентологической церкви в Петербурге Екатерина Заборских. Двумя приговорами ей назначили 8,5 года реального срока за мошенничество более чем на 166 млн рублей. Однако она с ними не согласилась и потребовала компенсацию за уголовное преследование, оценив её в 8,6 млн рублей.

Напомним, полиция заинтересовалась бизнесом последовательницы Рона Хаббарда в 2014 году. Предполагалось, что деньги участников долевого строительства могли служить сайентологам одним из источников финансирования.

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Комментарии (1)

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