Нефть подорожала до мартовских значений на фоне новостей о вакцине от коронавируса

Цена нефти марки Brent превысила 44 доллара за баррель впервые с 9 марта.

По состоянию на 12:20 21 июля она торговалась на лондонской бирже ICE на уровне 44,27 доллара, скорректировавшись после 44,47 доллара. Стоимость WTI поднялась до 41,83 доллара, а доходила почти до 42 долларов.

Как отмечают аналитики, оптимизм вызвали сообщения об успешных испытаниях экспериментальных вакцин от коронавируса (в том числе в России), что может способствовать восстановлению мировой экономики. На фоне этого рубль укрепился до 70,9 за доллар и 81,1 за евро.