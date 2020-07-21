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21.07.2020 12:52
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Нефть подорожала до мартовских значений на фоне новостей о вакцине от коронавируса

Цена нефти марки Brent превысила 44 доллара за баррель впервые с 9 марта.

По состоянию на 12:20 21 июля она торговалась на лондонской бирже ICE на уровне 44,27 доллара, скорректировавшись после 44,47 доллара. Стоимость WTI поднялась до 41,83 доллара, а доходила почти до 42 долларов.

Как отмечают аналитики, оптимизм вызвали сообщения об успешных испытаниях экспериментальных вакцин от коронавируса (в том числе в России), что может способствовать восстановлению мировой экономики. На фоне этого рубль укрепился до 70,9 за доллар и 81,1 за евро.

Как отметил Артем Деев, руководитель аналитического департамента Amarkets, также поддержку ценам могли оказать ожидания новых стимулирующих мер со стороны Евросоюза и США с целью ограничить негативные последствия вспышки вируса. Лидеры Европейского союза после 5 дней переговоров достигли компромисса по пакету помощи наиболее пострадавшим странам блока общим объемом в 750 млрд евро.

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