«Мы служим людям, имя которым — Народ». Спикера петербургского парламента наградил Путин
Президент России Владимир Путин наградил председателя петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макарова орденом Александра Невского. Указ опубликован 21 июля на официальном портале правовой информации.
Макарова отметили «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», говорится в документе. Сам спикер ответил прочувствованной речью на награждение: «Любые успехи — результат слаженной и продуманной совместной работы. Орденом Александра Невского награждено все Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Вместе с депутатами мы решаем важнейшие вопросы жизни города, чтобы обеспечить каждому простому петербуржцу достойное качество жизни. Мы служим Петербургу и людям, имя которым — Народ» (орфография и пунктуация оригинала).