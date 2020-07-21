В Госдуме предложили запретить продажу и ношение одежды с изображением Гитлера
Запрет на продажу и ношение одежды с изображением Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха может появиться в России. Об этом 21 июля сообщает ТАСС.
Как пишет агентство, с такой инициативой выступила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.
«Внезапно нынешней весной выявилось, что есть в Москве и по России некоторые уроды, я иначе этих людей назвать не могу, которые выпускают одежду с изображениями Гитлера: блузки, футболки. Возможно, не только Гитлера, возможно, и иных руководителей Третьего рейха и военных преступников. На удивление, я вдруг поняла, что ни одним законом в нашей стране не регламентируются подобные агитация и пропаганда», — обосновала своё предложение Ямпольская.
По её словам, в ближайшее время соответствующая норма может быть внесена в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
«Чтобы вот такие вещи в целях агитации и пропаганды <...> карались так же серьёзно, как карается ношение, скажем, на груди нацистской свастики», — добавила глава думского комитета по культуре.
Ямпольская также отметила, что инициатива не коснётся учебников и исторической литературы.