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21.07.2020 12:17
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В Госдуме предложили запретить продажу и ношение одежды с изображением Гитлера

Запрет на продажу и ношение одежды с изображением Адольфа Гитлера и других руководителей Третьего рейха может появиться в России. Об этом 21 июля сообщает ТАСС.

Как пишет агентство, с такой инициативой выступила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

«Внезапно нынешней весной выявилось, что есть в Москве и по России некоторые уроды, я иначе этих людей назвать не могу, которые выпускают одежду с изображениями Гитлера: блузки, футболки. Возможно, не только Гитлера, возможно, и иных руководителей Третьего рейха и военных преступников. На удивление, я вдруг поняла, что ни одним законом в нашей стране не регламентируются подобные агитация и пропаганда», — обосновала своё предложение Ямпольская.

По её словам, в ближайшее время соответствующая норма может быть внесена в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

«Чтобы вот такие вещи в целях агитации и пропаганды <...> карались так же серьёзно, как карается ношение, скажем, на груди нацистской свастики», — добавила глава думского комитета по культуре.

Ямпольская также отметила, что инициатива не коснётся учебников и исторической литературы.

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