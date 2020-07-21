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21.07.2020 12:12
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«Хватит ежиться каким-то образом». Беглов заявил, что льготников необходимо расселять в лучшие районы Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов раскритиковал расселение льготных категорий горожан «на выселки» и заявил, что наиболее незащищенным категориям необходимо предоставлять жилье в лучших районах города. Об этом градоначальник сказал 21 июля на заседании правительства.

«Мы покупаем самое дешевое жилье, непонятно где, на задворках. А тем не менее, это многодетные семьи, которые должны иметь инфраструктуру: когда дождутся детского садика, когда дождутся школу, когда дождутся поликлинику... Надо разобраться с этим вопросом. Либо добиться от центра увеличения соответствующей цены, тем более они нам не помогают в этом вопросе, мы платим свои деньги из бюджета. Либо тогда нужно строить собственное жилье, чтобы в какие-то нормы войти. Ну так нельзя! Что мы самое незащищенное население города на выселки отправляем! В новостройки отправляем, где ничего нет, ни дорог, ни транспорта, ничего. Понятно, хорошо молодые семьи живут там, новоселы, терпят... но здесь и многодетные семьи, инвалиды, незащищенная группа социальная наших горожан. Они должны расселяться в самые лучшие районы! Уже с готовой инфраструктурой», — заявил губернатор.

Он поручил «строительному» вице-губернатору Николаю Линченко в течение недели подготовить и доложить предложения по решению вопроса.

«Надо работать, жестко надо отстаивать интересы горожан. Все! Надо начинать нормально работать, агрессивно работать. Работать с федеральным центром, со всеми структурами и защищать интересы горожан... Все, хватит ежиться каким-то образом», — добавил Беглов.

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Комментарии (4)

Yohoho2019
Вот это поворот!
Альтруист-2
Такое впечатление, что после Хабаровска губерам пришел приказ вступаться за народ. Тем более, что говорить - не значит делать. Это 20 лет уже видим.
Athair
Может, обеспечить во всех районах достойную инфраструктуру, а не только в "лучших"? Чтобы в школы с боем не пробиваться, и в садики без проблем записываться?
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