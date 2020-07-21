Для авиации и водных перевозок могут ввести дополнительные сборы на инфраструктуру
Минтранс планирует открыть фонды развития авиации и водной инфраструктуры, которые будут пополняться за счет участников отрасли, пишет во вторник, 21 июля, «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол заседания ведомства.
Как пишет издание, с авиаперевозчиков и аэропортов планируется взимать процент с выручки или долю от продаж билетов, а у компаний водного транспорта — плату с превышения лимита по объемам грузоперевозок, которые проходят через отремонтированные участки водного сообщения.
Минтранс продвигает инициативу создания фондов развития инфраструктуры, в рамках которой Росавиации поручено продумать проект Фонда развития авиаинфраструктуры. Ведомства сошлись на том, что источником финансирования фонда смогут стать авиакомпании и аэропорты, которые будут отчислять в него проценты от выручки и продажи билетов. Для этих целей также планируется привлечь средства госкорпорации по ОрВД.
Вместе с тем проект Минтранса по развитию транспортной отрасли предусматривает предоставление налогового вычета операторам аэропортов при условии денежных вливаний в инфраструктуру и замену договоров аренды с операторами аэропортов на концессионное соглашение, дополненное обязательствами по ремонту и реконструкции сооружения.
Росморпорту Минтранс поручил проанализировать стратегии взимания платы за провоз грузов по внутренним водным путям. Начать тестирование системы предлагается с канала имени Москвы. В качестве пилота будет тестироваться взимание платы за превышение лимита грузоперевозок на гидроузле Белоомут.
Компании-перевозчики возмущены предложенными Минтрансом мерами, поскольку транспортная и логистическая отрасли даже не успели восстановиться после последствий пандемии, а ряд компаний и вовсе несет убытки. Транспортные эксперты утверждают, что дополнительные обременения, возложенные на игроков рынка, обернутся для отрасли деградацией, а не развитием инфраструктуры.
Какой процент будет взиматься с транспортных компаний, в Минтрансе «Фонтанке» не сообщили, ссылаясь на активную фазу обсуждения инициативы и связанную с этим неопределенность сроков передачи законопроекта к рассмотрению в парламенте.