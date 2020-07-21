Для авиации и водных перевозок могут ввести дополнительные сборы на инфраструктуру

Минтранс планирует открыть фонды развития авиации и водной инфраструктуры, которые будут пополняться за счет участников отрасли, пишет во вторник, 21 июля, «Коммерсантъ», ссылаясь на протокол заседания ведомства.

Как пишет издание, с авиаперевозчиков и аэропортов планируется взимать процент с выручки или долю от продаж билетов, а у компаний водного транспорта — плату с превышения лимита по объемам грузоперевозок, которые проходят через отремонтированные участки водного сообщения.

Минтранс продвигает инициативу создания фондов развития инфраструктуры, в рамках которой Росавиации поручено продумать проект Фонда развития авиаинфраструктуры. Ведомства сошлись на том, что источником финансирования фонда смогут стать авиакомпании и аэропорты, которые будут отчислять в него проценты от выручки и продажи билетов. Для этих целей также планируется привлечь средства госкорпорации по ОрВД.