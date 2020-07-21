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21.07.2020 12:02
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Видеорегистратор зафиксировал ошибки участников типичного ДТП: на КАД «Лексус» уронил мотоциклиста

Кадр из видео очевидца в телеграм-канале «Мегаполис»
Кадр из видео очевидца в телеграм-канале «Мегаполис»

Типичное ДТП с мотоциклистом произошло утром 21 июля на юге КАД. Видеорегистратор очевидца зафиксировал ошибки его участников.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись около 8:30 на 54-м километре внутреннего кольца, перед вантовым мостом. Очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис» поясняют, что водитель «Лексуса» при перестроении в крайнюю левую полосу не увидел мотоциклиста. Тот на высокой скорости двигался между рядами — действительно, такое быстрое и некрупное транспортное средство иногда заметить сложно.

Видео из телеграм-канала «Мегаполис»

На записи видно, что мотоциклист после падения шевелится и садится. По предварительной информации Упрдора, в ДТП никто не пострадал.

Кадр из видео очевидца в телеграм-канале «Мегаполис»
Кадр из видео очевидца в телеграм-канале «Мегаполис»

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Комментарии (2)

Альтруист-2
Сложно - не сложно. Перед началом манёвра водитель обязан убедиться... и так далее.
260859311
За езду между рядами нужно лишать прав
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