Видеорегистратор зафиксировал ошибки участников типичного ДТП: на КАД «Лексус» уронил мотоциклиста
Типичное ДТП с мотоциклистом произошло утром 21 июля на юге КАД. Видеорегистратор очевидца зафиксировал ошибки его участников.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись около 8:30 на 54-м километре внутреннего кольца, перед вантовым мостом. Очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис» поясняют, что водитель «Лексуса» при перестроении в крайнюю левую полосу не увидел мотоциклиста. Тот на высокой скорости двигался между рядами — действительно, такое быстрое и некрупное транспортное средство иногда заметить сложно.
Видео из телеграм-канала «Мегаполис»
На записи видно, что мотоциклист после падения шевелится и садится. По предварительной информации Упрдора, в ДТП никто не пострадал.