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21.07.2020 11:41
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Легендарный исполнитель кавказского шансона Бока скончался в США после продолжительной болезни

Журналист Ваге Казарян сообщил в соцсетях 21 июля о смерти певца Боки (Бориса Давидяна) — легенды кавказского шансона.

«Покойся с миром, Бока… Очень жаль…» — написал он.

Как сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Казаряна, тот узнал о смерти артиста от его американских друзей. По их информации, у Боки были проблемы с лёгкими. После продолжительной болезни в возрасте 71 года он скончался.

Бока — автор и исполнитель десятков песен. Самые известные из них — «Доля воровская», «Цавт танем», «Джана». Первый альбом Давидяна вышел в 1972 году, в 1995 году певец с семьёй перебрался в США. У него жена, сын, две дочери и четверо внуков. Один из них — певец Жока, который часто исполняет песни дедушки.

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