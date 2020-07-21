Как сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Казаряна, тот узнал о смерти артиста от его американских друзей. По их информации, у Боки были проблемы с лёгкими. После продолжительной болезни в возрасте 71 года он скончался.

Бока — автор и исполнитель десятков песен. Самые известные из них — «Доля воровская», «Цавт танем», «Джана». Первый альбом Давидяна вышел в 1972 году, в 1995 году певец с семьёй перебрался в США. У него жена, сын, две дочери и четверо внуков. Один из них — певец Жока, который часто исполняет песни дедушки.

