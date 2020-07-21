Глава Чечни Рамзан Кадыров еще раз прокомментировал введение против него очередных санкций США. Видео с обращением Кадырова к госсекретарю США Майку Помпео опубликовал 21 июля ЧГТРК «Грозный» в своем Instagram.



«Добрый вечер, всем дон», — начинает свое выступление глава Чечни (ранее он объяснял, что «дон» — просто связка в чеченском языке, вроде русского «короче»). Кадыров говорит, что после включения в санкционные списки «до того испугался», что поехал в свое родовое село — Беной. Туда же он приглашает и госсекретаря США: «Помпео дон, приезжай, здесь очень красиво. Поговорим с тобой — посмотрим, кто какие права нарушает».