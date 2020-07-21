«Всем дон». Кадыров обратился к госсекретарю США из своего родового селения: «Приезжай, посмотрим, кто какие права нарушает»
Глава Чечни Рамзан Кадыров еще раз прокомментировал введение против него очередных санкций США. Видео с обращением Кадырова к госсекретарю США Майку Помпео опубликовал 21 июля ЧГТРК «Грозный» в своем Instagram.
«Добрый вечер, всем дон», — начинает свое выступление глава Чечни (ранее он объяснял, что «дон» — просто связка в чеченском языке, вроде русского «короче»). Кадыров говорит, что после включения в санкционные списки «до того испугался», что поехал в свое родовое село — Беной. Туда же он приглашает и госсекретаря США: «Помпео дон, приезжай, здесь очень красиво. Поговорим с тобой — посмотрим, кто какие права нарушает».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
⚡️⚡️⚡️ЭКСКЛЮЗИВ ЧГТРК «ГРОЗНЫЙ»! Вчера наш мобильный репортер, Глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров прислал видео-комментарий для родного телеканала «Грозный». Он рассказал о включении себя в санкционный список США. По словам Рамзана Ахматовича, на данное известие он отреагировал тем, что приехал в свое родовое село - высокогорный Беной. В заключение обращения он пригласил туда госсекретаря США Майка Помпео, которому предложил поговорить и выяснить кто на самом деле нарушает права человека. #ЧГТРК#Грозный#Кадыров#ответилпомпео