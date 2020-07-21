FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +16
71.96р82.39р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 11:22
6
Печать

«Всем дон». Кадыров обратился к госсекретарю США из своего родового селения: «Приезжай, посмотрим, кто какие права нарушает»

Глава Чечни Рамзан Кадыров еще раз прокомментировал введение против него очередных санкций США. Видео с обращением Кадырова к госсекретарю США Майку Помпео опубликовал 21 июля ЧГТРК «Грозный» в своем Instagram.

«Добрый вечер, всем дон», — начинает свое выступление глава Чечни (ранее он объяснял, что «дон» — просто связка в чеченском языке, вроде русского «короче»). Кадыров говорит, что после включения в санкционные списки «до того испугался», что поехал в свое родовое село — Беной. Туда же он приглашает и госсекретаря США: «Помпео дон, приезжай, здесь очень красиво. Поговорим с тобой — посмотрим, кто какие права нарушает».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

⚡️⚡️⚡️ЭКСКЛЮЗИВ ЧГТРК «ГРОЗНЫЙ»! Вчера наш мобильный репортер, Глава ЧР Рамзан Ахматович Кадыров прислал видео-комментарий для родного телеканала «Грозный». Он рассказал о включении себя в санкционный список США. По словам Рамзана Ахматовича, на данное известие он отреагировал тем, что приехал в свое родовое село - высокогорный Беной. В заключение обращения он пригласил туда госсекретаря США Майка Помпео, которому предложил поговорить и выяснить кто на самом деле нарушает права человека. #ЧГТРК#Грозный#Кадыров#ответилпомпео

Публикация от ЧГТРК «Грозный» (@groznytv)

Напомним, накануне Госдеп США наложил санкции на главу Чечни и его родственников из-за нарушения прав человека в республике. Кадыров ответил фото с пулеметами и заявил, что готов «принять бой».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Never_Mind
Не солидно как-то для главы региона.
Zloi_prohozhiy
что-то этот псевдоакадемик никак не успокоится, обиделся как маленький чтоль?
Александр Н
На публику играет. Эскортограмник
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний