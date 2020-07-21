Под Петербургом внук случайно выстрелил в деда из ружья. Пенсионера спасти не смогли

Неосторожное обращение несовершеннолетнего с оружием привело к смерти пожилого мужчины в Приозерском районе Ленобласти. Об этом 21 июля сообщает ГУ МВД России по городу и области.



Всё произошло на Суходольском озере в посёлке Сосново. По предварительной информации, 17-летний подросток взял в руки пневматическое ружье, которое непроизвольно выстрелило в его 59-летнего деда. От полученного ранения пенсионер скончался в присутствии бригады скорой помощи.



Оружие изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

