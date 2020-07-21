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21.07.2020 11:11
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На Украине мужчина со взрывчаткой взял в заложники 20 пассажиров автобуса. В соцсетях он написал о недовольстве системой

В самом центре украинского города Луцк злоумышленник взял в заложники 20 пассажиров автобуса. Полиция ведет переговоры.

«Сегодня утром было получено сообщение, что на линии 102 в центре Луцка мужчина, вооруженный взрывчаткой и оружием, взял в заложники около 20 человек», — сообщает 21 июля украинская полиция.

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В центре Луцка захватили автобус с заложниками Предварительно, в автобусе находится мужчина со взрывчаткой. Автобус пока стоит в центре города, внутри пассажиры, их не выпускают. Шторы у автобуса закрыты, окна разбиты. С собой у мужчины есть оружие. Террорист говорит, что в городе есть еще один автобус с заложниками. Также говорят о заминированных объектах в городе. Сейчас взрывотехники проверяют территорию вокруг. На месте и спецназовцы. Говорят, что это не учения. Иногда слышны выстрелы. Какие требования у мужчины со взрывчаткой - неизвестно. В полиции заявили, что свои требования мужчина озвучил в Twitter, мониторят его страницу. Он вроде как пытается бороться против системы. Какой именно - непонятно. #луцк #луцьк #взрывчатка # террорист

Публикация от Чрезвычайные новости (@all_vidd)

Полицейские оцепили Театральную площадь и пытаются договориться. Издание «Страна.uа» со ссылкой на руководителя полиции рассказало, что злоумышленник опубликовал в соцсетях сообщение о недовольстве системой. Конкретных требований он не выдвигает.

По словам очевидцев, а автобусе закрыты шторы, а одно из окон сломано.

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