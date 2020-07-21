Грузовик-перевёртыш у съезда на КАД парализовал Дорогу жизни
Многокилометровая пробка образовалась утром 21 июля на Дороге жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье). Она тянется от КАД почти до Всеволожска.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», у съезда на КАД опрокинулся грузовик — вероятно, «Газель». На некоторое время движение перекрывали полностью.
Сейчас автомобиль уже убрали, отмечают автомобилисты. Однако пробка пока сохраняется. По данным «Яндекс.Карт», её длина составляет около 8 километров.
Сервис «Яндекс.Пробки» включил этот участок в топ-5 утренних пробок, образовавшихся до 10 часов:
- 9:47, внутренняя сторона КАД от Комендантского проспекта до проспекта Энгельса, 11,3 км;
- 9:59, Дорога жизни и Рябовское шоссе от Межевой улицы до Окраинной улицы, 6,9 км;
- 9:59, внешняя сторона КАД от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе, 6,5 км;
- 9:27, внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны, 6,1 км;
- 7:48, внешняя сторона КАД от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе, 5,5 км.
Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 4 балла, что соответствует обычному уровню. Наиболее загруженными магистралями стали проспект Энгельса и Большой Сампсониевский в центр (6 баллов), Московское шоссе в центр (6 баллов), проспект Славы и Народная улица к Московскому (5 баллов).