Статистика коронавирусных смертей в Петербурге держится на одном уровне. В городе ещё 27 жертв COVID-19

Статистика коронавирусных смертей в Петербурге уже который день держится на одном уровне. За сутки снова добавились 27 умерших от COVID-19, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» 21 июля.

Таким образом, общее количество скончавшихся петербуржцев с новой коронавирусной инфекцией составило 1 834.

Северная столица стабильно занимает второе место среди российских городов, где выявлено наибольшее число умерших с коронавирусом. На первой строчке находится Москва, на третьей — Московская область.

В Петербурге также стало известно о 93 выздоровевших от COVID-19 за сутки. Всего с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции излечились 22 518 жителей города на Неве.