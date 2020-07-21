Статистика коронавирусных смертей в Петербурге держится на одном уровне. В городе ещё 27 жертв COVID-19
Статистика коронавирусных смертей в Петербурге уже который день держится на одном уровне. За сутки снова добавились 27 умерших от COVID-19, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» 21 июля.
Таким образом, общее количество скончавшихся петербуржцев с новой коронавирусной инфекцией составило 1 834.
Северная столица стабильно занимает второе место среди российских городов, где выявлено наибольшее число умерших с коронавирусом. На первой строчке находится Москва, на третьей — Московская область.
В Петербурге также стало известно о 93 выздоровевших от COVID-19 за сутки. Всего с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции излечились 22 518 жителей города на Неве.
Уже несколько дней подряд в городе фиксируют по 26–27 смертей петербуржцев с диагнозом COVID-19 в сутки. Накануне количество жертв COVID-19 в Петербурге превысило 1800 человек.