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21.07.2020 10:52
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Статистика коронавирусных смертей в Петербурге держится на одном уровне. В городе ещё 27 жертв COVID-19

Статистика коронавирусных смертей в Петербурге уже который день держится на одном уровне. За сутки снова добавились 27 умерших от COVID-19, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф» 21 июля.

Таким образом, общее количество скончавшихся петербуржцев с новой коронавирусной инфекцией составило 1 834.

Северная столица стабильно занимает второе место среди российских городов, где выявлено наибольшее число умерших с коронавирусом. На первой строчке находится Москва, на третьей — Московская область.

В Петербурге также стало известно о 93 выздоровевших от COVID-19 за сутки. Всего с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции излечились 22 518 жителей города на Неве.

Уже несколько дней подряд в городе фиксируют по 26–27 смертей петербуржцев с диагнозом COVID-19 в сутки. Накануне количество жертв COVID-19 в Петербурге превысило 1800 человек.

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Комментарии (1)

Hans-Christian
Одинаковые картинки рисуют, чему удивляться?
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