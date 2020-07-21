Замглавы Минобороны: Первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова

Первая российская вакцина от коронавируса уже готова к использованию. Об этом 21 июля в интервью «Аргументам и фактам» рассказал заместитель министра обороны Руслан Цаликов.



«Вторая группа наших добровольцев завершила участие во второй фазе клинических испытаний 20 июля. Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил Цаликов.

