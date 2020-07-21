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21.07.2020 10:53
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Замглавы Минобороны: Первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова

Первая российская вакцина от коронавируса уже готова к использованию. Об этом 21 июля в интервью «Аргументам и фактам» рассказал заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

«Вторая группа наших добровольцев завершила участие во второй фазе клинических испытаний 20 июля. Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — заявил Цаликов.

Напомним, о выписке второй группы добровольцев, на которых испытывали вакцину, сообщалось накануне.

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Комментарии (5)

alexadmin
Вакцина наступательного действия большого радиуса поражения.
Петр Петров
У нас министерство обороны занимается вакцинами????
если следовать логике, министерство здравоохранения отвечает за ракеты
dragvs
Минобороны не решает такие вопросы. Заявление какое-то неуместное.
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