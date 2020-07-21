В Петербурге за сутки прибавилось почти 200 заболевших COVID-19. Северная столица опустилась на пятое место по приросту зараженных

В Петербурге за последние сутки выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество заболевших в Северной столице достигло 29730 человек. Напомним, накануне сообщалось о 195 новых зараженных — заболеваемость остается примерно на одном уровне. Петербург опустился на пятое место по стране по приросту новых пациентов с COVID-19.



В региональном оперштабе сообщили, что за 24 часа на COVID-19 обследовали 14391 человека. Сейчас под медицинским наблюдением остаются около 1900 петербуржцев, из которых большинство (1237) на самоизоляции.

