Полицейские на Приморском шоссе устроили погони за юным скутеристом и мотоциклистом
Во время рейда в Приморском районе Санкт-Петербурга инспекторам ОСБ ДПС
Как сообщает 21 июля «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», рейд проходил вчера на Приморском шоссе, 4. Первый нарушитель — мужчина 1997 года рождения на мотоцикле BMW. Он попытался скрыться, так как не имел прав категории А, полиса ОСАГО и свидетельства о регистрации транспортного средства. Полицейские догнали его и выписали ему протоколы по четырём статья КоАП РФ (часть 1 статьи 12.7, часть 2 статьи 12.37, часть 1 статьи 12.3, часть 2 статьи 12.25) — за отсутствие документов и невыполнение требования об остановке.
Второй — юноша 2001 года рождения на скутере SYM LA15W. Водительского удостоверения у него в принципе нет, он его не получал, отсутствовал и полис ОСАГО. Его оформили по пяти административным статьям. К статьям за отсутствие документов и попытку скрыться добавились часть 1 статьи 12.15 (нарушение правил разъезда и движение по обочинам) и статья 12.20 (нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией).