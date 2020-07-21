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21.07.2020 10:30
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Полицейские на Приморском шоссе устроили погони за юным скутеристом и мотоциклистом

Во время рейда в Приморском районе Санкт-Петербурга инспекторам ОСБ ДПС № 2 пришлось догонять бесправных «байкеров».

Как сообщает 21 июля «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», рейд проходил вчера на Приморском шоссе, 4. Первый нарушитель — мужчина 1997 года рождения на мотоцикле BMW. Он попытался скрыться, так как не имел прав категории А, полиса ОСАГО и свидетельства о регистрации транспортного средства. Полицейские догнали его и выписали ему протоколы по четырём статья КоАП РФ (часть 1 статьи 12.7, часть 2 статьи 12.37, часть 1 статьи 12.3, часть 2 статьи 12.25) — за отсутствие документов и невыполнение требования об остановке.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Второй — юноша 2001 года рождения на скутере SYM LA15W. Водительского удостоверения у него в принципе нет, он его не получал, отсутствовал и полис ОСАГО. Его оформили по пяти административным статьям. К статьям за отсутствие документов и попытку скрыться добавились часть 1 статьи 12.15 (нарушение правил разъезда и движение по обочинам) и статья 12.20 (нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией).

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