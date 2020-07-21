Полицейские разыскивают инженера рынка «Юнона». Жене он заявил, что отправился странствовать с паломником

Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, заявление о пропаже 44-летнего мужчины поступило в полицию накануне. В последний раз он выходил на связь с супругой, которой сообщил, что находится с паломником в Тверской области. Это было в начале прошлой недели. Тогда же супруг её заверил, что вернётся не позднее воскресенья. Однако данное обещание не исполнил. Вскоре его телефон оказался недоступен. Из Петербурга он, предположительно, уехал на автомобиле Opel Antara.

Проверка показала, что к административной ответственности пропавший не привлекался, ранее не судим. Информации о его задержании и доставлении в отдел полиции нет, в медучреждения он также не поступал.

У мужчины светлые и прямые волосы, на вид ему 40–45 лет. Во что был одет — неизвестно. Проводится проверка.