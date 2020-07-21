«Приключения» каршерингов: на Камышовой один сбил велосипедиста и уехал, на Муринской столкнулись сразу два
О нескольких инцидентах с участием каршеринговых автомобилей, произошедших в течение нескольких часов в Петербурге, сообщают очевидцы.
Машина сервиса «Яндекс.Драйв» вечером 20 июля столкнулась с ещё одной легковушкой у пересечения Светлановского и Тихорецкого проспектов, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В тот же вечер в 19:28 на перекрёстке Гаккелевской и Камышовой улиц Renault Kaptur «Яндекс.Драйва», поворачивая из среднего ряда налево, сбил велосипедиста, двигавшегося прямо в крайнем правом ряду, и скрылся с места ДТП. Аварию зафиксировала камера видеонаблюдения.
Днём на Муринской дороге, у дома 68, корпус 1, столкнулись два каршеринга. «В ЖК «Новая Охта» на Муринской дороге «Делимобиль» въехал в «Ю-Драйв», другой «Ю-Драйв» сзади приехал на это посмотреть», — рассказывают очевидцы. Участница аварии утверждает, что она поворачивала налево во двор, когда в неё на полной скорости врезался «Фольксваген Поло».
Каршеринг возобновил работу после «коронавирусного» перерыва в Петербурге в конце июня, ДТП пошли одно за другим начиная с первого дня. Глава ГИБДД Михаил Черников отметил свойственную молодым водителям неаккуратность и предложил запретить нарушителям ПДД пользоваться сервисом.