Роспотребнадзор отчитался о результатах исследования генома коронавируса

Анализ геномов коронавируса показывает, что изменения вируса за время циркуляции на территории России незначительные. Об этом 21 июля сообщает Роспотребнадзор.



Ежемесячно проводится чтение 150 геномов нового коронавируса и проводится углубленный генетический анализ, направленный на выявление возможного изменения вирусных свойств, рассказали в ведомстве.



«На настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации незначительны», — говорится в сообщении.

